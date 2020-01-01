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Нардепы СН остаются в Киеве на случай внеочередного заседания Рады

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Парламентские комитеты готовят новые законопроекты по борьбе с коронавирусом.
Замглавы фракции Александр Корниенко
Замглавы фракции Александр Корниенко
Александр Корниенко/Facebook

Народные депутаты от фракции "Слуги народа" на время карантина останутся в Киеве, чтобы Верховная Рада могла в любой момент провести внеочередное заседание. Об этом в кулуарах парламента рассказал заместитель главы фракции Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Скорее всего, будет режим "полного дежурства в городе". Мы просим депутатов фракции оставаться в Киеве, никуда не ездить по Украине из-за ограничений, которые ввел Кабмин, и для того, чтобы быть готовыми в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия дополнительных законопроектов по противодействию эпидемии", - рассказал он.

Корниенко добавил, что парламентские комитеты по здравоохранению и экономике уже готовят дополнительные законопроекты. В ближайшее время их рассмотрит Верховная Рада.

Напомним, ранее глава фракции "Слуги Народа" рассказал, что нардепы смогут работать удаленно, если проголосуют за это.

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