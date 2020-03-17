“Смело”: Новый министр экономики оконфузился во время присяги

Министр перепутал трибуны.

Новый министр экономики Игорь Петрашко во время принятия присяги в зале Верховной Рады оконфузился, перепутав трибуны для нардепов и для президента.

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Об этом сообщает телеканал ZIK, который вел прямую трансляцию событий в Раде.

Отмечается, что, после голосования за назначения Петрашко министром экономики Украины, спикер парламента Дмитрий Разумков пригласил его выйти принять присягу. Новоназначенный министр подошел не к трибуне Рады, а к креслу, где обычно размещается в сессионном зале президент.

Между тем, нардепы указали Петрашко на его ошибку.

Смело, - сказал Разумков.

После этого новый глава Минэкономики исправился и подошел к трибуне для принятия присяги.

Напомним, Рада назначила министра экономики. Министром экономики и сельського хозяйства назначен топ-менеджер крупного агрохолдинга Игорь Петрашко.

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