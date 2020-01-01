В Украине создадут Штаб национального спасения: Подробности

Давид Арахамия анонсировал создание Штаба национального спасения.

В ближайшее время в Украине будет создан Штаб национального спасения, который будет координировать действия по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил глава фракции “Слуга Народа“ Давид Арахамия, информирует УНИАН.

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Штаб будет действовать при правительстве, в него войдут по 1-2 эксперта из каждой парламентской фракции.



“При правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции“, -сказал Арахамия.



Помимо народных депутатов, в Штабе будут работать представители Офиса президента, Кабинета министров и других правительственных структур.

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“И они будут вместе работать: Офис президента, правительство и парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию и голосовать“, - заявил нардеп.



Парламентские комитеты по вопросам здравоохранения и экономики готовят дополнительные законопроекты по борьбе с коронавирусом в Украине. В ближайшее время их рассмотрит Верховная Рада. Народные депутаты от “Слуги Народа“ остались в столице, чтобы в любой момент прибыть на внеочередное заседание Верховной Раде.



Напомним, сегодня с 23:00 в Киеве закрывается метрополитен.

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