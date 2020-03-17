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Облик времени: Во Львове аптеку превратили в защитный бокс

Комментариев: 0
Из-за предпринятых мер безопасности в связи с COVID-19 аптека стала похожа на инфекционную палату.
Аптека во Львове отразила облик текущих дней
Аптека во Львове отразила облик текущих дней
twitter.com/lviv1256

Общеукраинские защитные меры, введенные на время карантина из-за коронавируса, некоторым компаниям показались недостаточными. Многие точки розничной торговли ввели собственные меры предосторожности. В этом контексте особенно отличилась аптечная сеть во Львове, фото которой выложил в Твиттер пользователь Lviv1256.

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Как видно на снимках, аптеку буквально превратили в защищенный бокс, отделив покупателей от продавцов стеной из плотной пленки. Дополнительно защитить девушек-провизоров от вируса призваны ватно-марлевые повязки. Несмотря на то, что находятся в условно чистой зоне, кассиры не снимают маски во время работы.

Во Львове покупателей аптеки отделили от провизоров защитной пленкой
Во Львове покупателей аптеки отделили от провизоров защитной пленкой
twitter.com/lviv1256

Впрочем, под сообщением в комментариях другой пользователь прикрепил снимок аптеки в Николаеве, где поступили аналогичным образом.

Аналогично поступили в Николаеве
Аналогично поступили в Николаеве
twitter.com/andru7789

Напомним, в Киеве вооруженная банда похитила 100 тысяч медицинских масок. Злоумышленники устроили классический вооруженный налет, целью которого стали дефицитные медицинские маски.

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Теги: карантин, коронавирус, аптека, Львов, Николаев
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    17.03.2020, 16:27
Оценка:  0
Lyonya-Space
Писателииииии, аууууу!
Что такое "облик времени"?
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