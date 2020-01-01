В Днепре закрывают метро

Метро закрывают сегодня в 15:00.

Сегодня, 17 марта, городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Днепре закрывает метрополитен. Также закрываются рестораны, кафе, ТРЦ, фитнес-центры и учреждений культуры. Об этом сообщила пресс-служба городского совета во вторник, 17 марта.

Читай также: В Украине создадут Штаб национального спасения: Подробности

Как сообщается, такие меры помогут гражданам избежать заражения коронавирусом. Кроме того, запланированные массовые мероприятия, на которые собираются более 10 человек, перенесут или отменят.

Ограничения вступают в силу после полуночи и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все поликлиники, больницы, магазины, которые продают продукты питания и товары личной гигиены, а также зоомагазины, аптеки, АЗС и станции технического обслуживания, продолжат работать. Работники таких учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также с сегодняшнего дня с 15:00 Днепровский метрополитен прекратит работу до конца карантинного режима в стране. Остальной транспорт будет работать без изменений, - заявили в горсовете.

Следить за выполнением ограничений будут органы правопорядка.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевское метро закрывается с 23.00. Из-за карантинных мер метро Киев закрывается до 3 апреля.

Читай также: В Запорожье продавцы на рынке взбунтовались из-за карантина

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.