Минздрав: Карантин в Украине могут продлить после 3 апреля

Ляшко рассказал, что карантин могут продлить.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что вынужденный карантин из-за коронавируса будет продлен спустя две недели, если того потребует ситуация.

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Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге касательно ситуации с коронавирусом в Украине.

Продолжается карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины. Все меры, которые мы предпринимаем, сегодня мы предпринимаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины, - заявил Ляшко.

Он отметил, что Минздрав обратится в Кабмин с инициативой о возможности продления карантина ближе к дате завершения действующего срока карантина.

Напомним, во Львове коронавирус заподозрили у двух детей. Детей экстренно обследуют медики.

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