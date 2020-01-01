Отказался от взятки: Под Одессой копы избили главу сельсовета

Попытка подловить чиновника на коррупции пошла не по плану.

В Одесской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении работников управления противодействия преступности в сфере экономики регионального главка Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Отмечается, что оперативники пытались спровоцировать главу сельсовета получить взятку от местного жителя. Взамен на взятку глава сельсовета должен был подписать разрешение на размещение наружной рекламы на территории населенного пункта.

Однако местный голова отказался от такой “сделки“. Более того, даже попытался отвезти провокатора в отделение местной прокуратуры. Тогда один из оперативников, угрожая табельным оружием, остановил машину сельского головы, после чего избил его. У потерпевшего квалифицировали телесные повреждения средней тяжести.

Понимая, что за такие действия правоохранители могут понести уголовную ответственность, другой оперуполномоченный уничтожил информацию, которая фиксировала их действия, и составил заведомо ложный протокол, — прокомментировали в прокуратуре.

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Деяния полицейских квалифицировали как превышение служебных полномочий с применением насилия и оружия, совершение служебного подлога, а также осуществление незаконных действий с информацией, которая обрабатывается электронными вычислительными машинами (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, в Киеве “блогер“ на камеру пробежался по патрульному авто. Теперь за лайки в сети молодой человек будет расплачиваться уголовной ответственностью.

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