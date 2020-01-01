Под Черкассами нашли задушенными трех детей

Полиция рассказала детали преступления.

В одном из домов в селе Приднепровское Чернобаевского района обнаружены тела трех малолетних детей без признаков жизни.

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Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники местной полиции, следственно-оперативная группа и руководство ГУНП в Черкасской области.

Отмечается, что в доме обнаружили тела трех детей в возрасте от 4 до 9 лет со следами удушения. Проводя осмотр места тройного убийства, в придомовой постройке, копы обнаружили отца погибших детей, который покончил жизнь самоубийством через повешение.

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На месте убийства работают полицейские. Все обстоятельства выясняются. По данному факту возбуждено уголовное производство по пунктам 1,2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины

Напомним, под Сумами нашли повешенной 16-летнюю девушку. Девушку искали 4 дня и нашли мертвой.

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