Еще 6 украинцев госпитализированы с подозрением на COVID-19: Подробности

Жители Донецкой, Житомирской и Винницкой областей проверяют на коронавирус.

Двое жителей Славянска Донецкой области госпитализированы с подозрением на коронавирус. Они оба вернулись из-за границы на днях. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Славянска.

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"К сожалению, вечером 16 марта еще двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение (г. Константиновка) с подозрением на коронавирусную инфекцию. Оба - молодые мужчины, на днях вернувшиеся из поездки за границу", - сообщили в мэрии.



Результаты анализов отправлены на исследование в Киев, точный диагноз ожидается сегодня.



На данный момент власти устанавливают контактных лиц для изоляции.

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Трех человек также проверяют на коронавирус в Житомирской области. Об этом рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Укринформ.



"Один случай сейчас проверяется в Новограде-Волынском, а два - в Житомире, в частности в детской больнице и в областной больнице. Сегодня ждем результатов этих трех случаев", - рассказал Бунечко.



Еще оного человека госпитализировали в Винницкой области, который прихал из страны, где зафиксирована эпидемия. эпидемических территорий, сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

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"По состоянию на сегодня снято два подозрения на ОРВИ, вызванные коронавирусом. Однако имеем снова одно новое подозрение на коронавирус. Речь идет о человеке, который прибыл с эпидемической территории", - сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский.



Пациент находится на стационарном лечении в палате-боксе под постоянным медицинским наблюдением. Люди контактирующие с ним уже изолированы.

Напомним, карантин в Украине могут продлить и после 5 апреля