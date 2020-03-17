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Еще 6 украинцев госпитализированы с подозрением на COVID-19: Подробности

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Жители Донецкой, Житомирской и Винницкой областей проверяют на коронавирус.
Еще 6 украинцев проверяют на коронавирус
Еще 6 украинцев проверяют на коронавирус
EPA\UPG

Двое жителей Славянска Донецкой области госпитализированы с подозрением на коронавирус. Они оба вернулись из-за границы на днях. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Славянска. 

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"К сожалению, вечером 16 марта еще двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение (г. Константиновка) с подозрением на коронавирусную инфекцию. Оба - молодые мужчины, на днях вернувшиеся из поездки за границу", - сообщили в мэрии.

Результаты анализов отправлены на исследование в Киев, точный диагноз ожидается сегодня. 

На данный момент власти устанавливают контактных лиц для изоляции. 

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Трех человек также проверяют на коронавирус в Житомирской области. Об этом рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Укринформ.

"Один случай сейчас проверяется в Новограде-Волынском, а два - в Житомире, в частности в детской больнице и в областной больнице. Сегодня ждем результатов этих трех случаев", - рассказал Бунечко.

Еще оного человека госпитализировали в Винницкой области, который прихал из страны, где зафиксирована эпидемия. эпидемических территорий, сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

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"По состоянию на сегодня снято два подозрения на ОРВИ, вызванные коронавирусом. Однако имеем снова одно новое подозрение на коронавирус. Речь идет о человеке, который прибыл с эпидемической территории", - сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский.

Пациент находится на стационарном лечении в палате-боксе под постоянным медицинским наблюдением. Люди контактирующие с ним уже изолированы. 

Напомним, карантин в Украине могут продлить и после 5 апреля

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Комментариев (1)
КульныйПэрэць    17.03.2020, 17:25
Оценка:  -5
КульныйПэрэць
Кретина йопаные,6 случаев-это вершина айсберга.В реальности заразившихся в сотни раз больше как минимум.Два месяца никто не обследовал десятки тысяч въехавших из ЕС,поверхностные проверки начались лишь две недели назад.Думайте твари сколько времени вы потеряли!
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