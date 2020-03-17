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Киевлян без маски не будут пускать в общественный транспорт

Комментариев: 9
Воспользоваться троллейбусами, трамваями и автобусами смогут лишь пассажиры в медицинских масках.
Кроме билета в транспорте обязательна еще и маска
Кроме билета в транспорте обязательна еще и маска
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С 18 марта в наземный транспорт столицы будут пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет “Украинская правда“.

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“Принято решение о перевозке не более 10 человек в городском электрическом и автомобильном транспорте. Контролировать это будет санитарная служба и Национальная полиция. С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажир, не имеющий маски, не будет допускаться к перевозке“, - заявил чиновник.

По словам Поворозника, КП “Киевпастранс“ и частные перевозчики будут работать в штатном режиме, увеличивать количество автобусов или троллейбусов не будут.

Он также добавил, что на время карантина запретят работу продуктовых ярмарок и рынков в Киеве.

Напомним, в Киеве вооруженная банда похитила 100 тысяч медицинских масок. Злоумышленники устроили классический вооруженный налет, целью которого стали дефицитные медицинские маски.

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Теги: коронавирус, карантин, Киев, общественный транспорт, КГГА, маски
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Комментариев (9)
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толян04    17.03.2020, 17:56
Оценка:  -2
толян04
бред
КульныйПэрэць    17.03.2020, 17:48
Оценка:  -2
КульныйПэрэць
Без маски Зорро?Или без маски Бэтмена?Кретины,затяните пояса,закупите продуктов на месяц и оставайтесь дома.1500 гривен на человека хватит на месяц даже в Киеве.Только самоизоляция может спасти!
ЗаелоПластинку    17.03.2020, 17:47
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Для тех, кто думает что Шарий говорит правду, читайте опровержения в двух частях Фейки Шария. Так же хорошо развенчивает миф об этом псевдо-правдорубе цикл статтей АНТИШАРИЙ. Распятые мальчики рассчитаны на идиотов, Шарий - на псевдоумных, это опаснее
Paul_Knox    17.03.2020, 17:43
Оценка:  +4
Paul_Knox
Маски никого ни от чего не защищают. Дебизизм на дебилизме
Путин-Xyйло    17.03.2020, 17:49
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Защищают окружающих от соплей носящего маску. но недолго! Раздать всем противогазы
LeonMaster    17.03.2020, 17:53
Оценка:  0
LeonMaster
не защищают.
Зато будет 100% гарантия того, что потенциально больной - в маске.
Жеральд    17.03.2020, 17:39
Оценка:  +7
Жеральд
По 10 человек??? Не хватит количества троллейбусов,трамваев...Что за плидурки выдают распоряжения?...пипец...страна непуганных идиотов
Путин-Xyйло    17.03.2020, 17:47
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
То что рентабельность/себестоимость перевозок зависит от количества пассажиров в рейсе Зе_карантину не интересно. В такси так вообще завал! Разве что в лимузине расстояние между водителем и пассажиром больше полтора метра! Или в багажнике ездить!
Путин-Xyйло    17.03.2020, 17:31
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
А в балаклавах тоже можно? Или шарфом прикрыться?
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