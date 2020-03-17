Киевлян без маски не будут пускать в общественный транспорт
С 18 марта в наземный транспорт столицы будут пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет “Украинская правда“.
Читай также: В Харькове пенсионеры устроили давку за бесплатными масками
“Принято решение о перевозке не более 10 человек в городском электрическом и автомобильном транспорте. Контролировать это будет санитарная служба и Национальная полиция. С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажир, не имеющий маски, не будет допускаться к перевозке“, - заявил чиновник.
По словам Поворозника, КП “Киевпастранс“ и частные перевозчики будут работать в штатном режиме, увеличивать количество автобусов или троллейбусов не будут.
Он также добавил, что на время карантина запретят работу продуктовых ярмарок и рынков в Киеве.
Напомним, в Киеве вооруженная банда похитила 100 тысяч медицинских масок. Злоумышленники устроили классический вооруженный налет, целью которого стали дефицитные медицинские маски.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Зато будет 100% гарантия того, что потенциально больной - в маске.