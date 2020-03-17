Киевлян без маски не будут пускать в общественный транспорт

Воспользоваться троллейбусами, трамваями и автобусами смогут лишь пассажиры в медицинских масках.

Кроме билета в транспорте обязательна еще и маска Фейсбук

С 18 марта в наземный транспорт столицы будут пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет “Украинская правда“.

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“Принято решение о перевозке не более 10 человек в городском электрическом и автомобильном транспорте. Контролировать это будет санитарная служба и Национальная полиция. С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажир, не имеющий маски, не будет допускаться к перевозке“, - заявил чиновник.

По словам Поворозника, КП “Киевпастранс“ и частные перевозчики будут работать в штатном режиме, увеличивать количество автобусов или троллейбусов не будут.

Он также добавил, что на время карантина запретят работу продуктовых ярмарок и рынков в Киеве.

Напомним, в Киеве вооруженная банда похитила 100 тысяч медицинских масок. Злоумышленники устроили классический вооруженный налет, целью которого стали дефицитные медицинские маски.

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