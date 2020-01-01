Погода в Украине на 18 марта: Солнце

В Украине ожидается ясная погода.

Погода в среду, 18 марта, в Украине будет солнечная. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +11 до + 15 градусов тепла, ночью от -1 до +3;

На севере Украины температура днем +8… +10, ночью 0… -2;

В центральных областях температура днем от +9 до +12, ночью от -1 до -4;

На востоке страны днем от +9 до + 12, ночью от -3 до -7;

На юге Украины днем от +8 до +12 градусов, ночью от -1 до -4;

В Крыму днем +8… +10, ночью -1… +1;

В Киеве днем +8… +10, ночью -1… +1.

Погода в Украине на 18 марта meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в среду, 18 марта, во всех областях Украины будет светить солнце, будет сухо, ясно и относительно тепло.

Температура воздуха в течение дня ожидается + 8… + 12 градусов, на Западе + 10… + 15 градусов. В Киеве среда обещает быть солнечной и теплой, до +10 градусов. А уже в четверг столбики термометров прыгнут до +15 градусов, - пишет Диденко.

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