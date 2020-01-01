Переключиться на мобильную версию

В Одесской области проверяют первые подозрения на коронавирус

Комментариев: 0
Глава Одесской ОГА Максим Куций рассказал о ситуации с коронавирусом в области.
Глава Одесской ОГА Максим Куций
Глава Одесской ОГА Максим Куций
Пресс-служба Одесской ОГА

Анализы 11 жителей Одесской области проверяют на коронавирус в столичной лаборатории, еще три человека поступили в больницы с неподтвержденным диагнозом, и два человека находится в инфекционной больнице с возможным гриппом. Об этом во время брифинга сообщил глава Одесской ОГА Максим Куций. 

Читай также: Большинство людей переносят Covid-19 как обычную ОРВИ – ЦОЗ

"Сейчас в Одесской области 3 неподтвержденных случая заболевания, анализы 11 человек проверяют в Киеве, 2 человека в инфекционной больнице – если анализы на грипп не подтвердятся, результаты отправят в Киев", - отметил Куций.

Чиновник также добавил, что движение электричек, междугородних и пригородных маршрутных автобусов временно приостановлено до 3 апреля.



Напомним, еще 6 украинце проверяют на коронавирус в Донецкой, Житомирской и Винницкой областях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Коронавирус в Украине, Одесская область, Куций
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

      Комментариев (0)
      Популярные теги
      Реклама
      Мы в соцсетях
      Реклама
      Реклама
      Топ новости по:
      Реклама
      Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь