В Одесской области проверяют первые подозрения на коронавирус

Глава Одесской ОГА Максим Куций рассказал о ситуации с коронавирусом в области.

Анализы 11 жителей Одесской области проверяют на коронавирус в столичной лаборатории, еще три человека поступили в больницы с неподтвержденным диагнозом, и два человека находится в инфекционной больнице с возможным гриппом. Об этом во время брифинга сообщил глава Одесской ОГА Максим Куций.

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"Сейчас в Одесской области 3 неподтвержденных случая заболевания, анализы 11 человек проверяют в Киеве, 2 человека в инфекционной больнице – если анализы на грипп не подтвердятся, результаты отправят в Киев", - отметил Куций.



Чиновник также добавил, что движение электричек, междугородних и пригородных маршрутных автобусов временно приостановлено до 3 апреля.





Напомним, еще 6 украинце проверяют на коронавирус в Донецкой, Житомирской и Винницкой областях.

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