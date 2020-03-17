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Кличко в Tik Tok рассказал, как правильно мыть руки

Комментариев: 1
Мэр Киева показал интересное видео.
Виталий Кличко моет руки
Виталий Кличко моет руки
скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал познавательное видео, в котором призвал киевлян соблюдать правила личной гигиены для предотвращения попадания в организм смертельного вируса COVID-19.

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Видео появилось на аккаунте Кличко в Tik Tok.

На забавном видеоролике мэр столицы под песню Wash Your Hands - Mache Seibel тщательно моет руки с мылом. До этого он в шутливой форме также помыл боксерские перчатки.

К слову, медики во всем мире просят тщательно мыть руки и обрабатывать антисептиками для предотвращения коронавируса.

@klitschko.v

...Не забувайте😉##washyourhands ##washingchallenge ##washinghands ##мийруки ##мойруки ##handschallenge

♬ Wash Your Hands - Mache Seibel

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Напомним, с 23.00 17 марта киевский метрополитен перестает работать из-за карантинных мер. Предварительно ограничения продлятся до 3 апреля. Такое решения приняла комиссия Кабмина по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Мэр Виталий Кличко обратился к киевлянам с видеообращением по этому поводу. 

 

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Теги: Кличко, Тик Ток, видео, коронавирус
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Комментариев (1)
КульныйПэрэць    17.03.2020, 19:10
Оценка:  -3
КульныйПэрэць
Два метра дурака,ты ещё расскажи,а ещё лучше покажи,как правильно чихать,сморкать сопли и подтирать ж0пу! :-)
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