Кличко в Tik Tok рассказал, как правильно мыть руки

Мэр Киева показал интересное видео.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал познавательное видео, в котором призвал киевлян соблюдать правила личной гигиены для предотвращения попадания в организм смертельного вируса COVID-19.

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Видео появилось на аккаунте Кличко в Tik Tok.

На забавном видеоролике мэр столицы под песню Wash Your Hands - Mache Seibel тщательно моет руки с мылом. До этого он в шутливой форме также помыл боксерские перчатки.

К слову, медики во всем мире просят тщательно мыть руки и обрабатывать антисептиками для предотвращения коронавируса.

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Напомним, с 23.00 17 марта киевский метрополитен перестает работать из-за карантинных мер. Предварительно ограничения продлятся до 3 апреля. Такое решения приняла комиссия Кабмина по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Мэр Виталий Кличко обратился к киевлянам с видеообращением по этому поводу.

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