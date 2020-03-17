Кличко в Tik Tok рассказал, как правильно мыть руки
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал познавательное видео, в котором призвал киевлян соблюдать правила личной гигиены для предотвращения попадания в организм смертельного вируса COVID-19.
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Видео появилось на аккаунте Кличко в Tik Tok.
На забавном видеоролике мэр столицы под песню Wash Your Hands - Mache Seibel тщательно моет руки с мылом. До этого он в шутливой форме также помыл боксерские перчатки.
К слову, медики во всем мире просят тщательно мыть руки и обрабатывать антисептиками для предотвращения коронавируса.
@klitschko.v
...Не забувайте😉##washyourhands ##washingchallenge ##washinghands ##мийруки ##мойруки ##handschallenge♬ Wash Your Hands - Mache Seibel
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Напомним, с 23.00 17 марта киевский метрополитен перестает работать из-за карантинных мер. Предварительно ограничения продлятся до 3 апреля. Такое решения приняла комиссия Кабмина по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Мэр Виталий Кличко обратился к киевлянам с видеообращением по этому поводу.
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