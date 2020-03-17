Критическая ситуация: В Австрии застряла группа украинцев
В Австрии множество украинцев оказались в критической ситуации из-за невозможности добраться домой; их пустили на территорию посольства Украины. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.
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“Люди, которые находятся рядом с посольством (автомобилисты, не добравшиеся до Украины), уставшие, но накормленные, с возможностью воспользоваться туалетом. Доступ на территорию я разрешил“, - рассказал дипломат.
По словам Щербы, одну женщину пришлось госпитализировать прямо из аэропорта, поскольку у нее разошлись послеоперационные швы.
Просим Австрийские авиалинии отправить в Киев самолет с украинцами, которые не попали на их отмененные рейсы. Пока безуспешно, - написал Щерба.
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Посол отметил, что вопрос отправки украинцев домой очень затянулся, но повлиять на эту ситуацию посольство не может.
Чартер будет. Когда - пока не известно, - добавил посол.
Он также сообщил, что украинцы, проживающие в Вене, везут в посольство спальные мешки и коврики.
Напомним, МИД обещает эвакуировать украинцев из Шри-Ланки до 21 марта. Посольство Украины договаривается с властями Индии о разрешении полетов.
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