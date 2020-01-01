В Италии 88% смертей от коронавируса - люди старше 70 лет
88% летальных случаев от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Среди зараженных младше 30 лет - не зафиксировано ни одной смерти. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, ссылаясь на статистику смертности от COVID-19 в Италии.
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В возрастной группе от 30 до 49 лет зафиксировано 0,7% смертей, а 88% случаев смерти- это люди старше 70 лет.
Казанский отмечает, что среднестатистический украинец скорее всего не доживет до основной группы риска, така средняя продолжительсн жизни в стране - 71,5 года
“Отсюда следует вопрос уместности жестких карантинных мероприятий, которые введены в нас. От развала экономики последствия могут быть еще хуже, чем от пандемии“, - отмечает он.
Напомним, минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе.
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