Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Италии 88% смертей от коронавируса - люди старше 70 лет

Комментариев: 0
Средняя продолжительность жизни в Украине - 71,5 года.
Большнство погибших от коронавируса в Италии - старше 70 лет
Большнство погибших от коронавируса в Италии - старше 70 лет
EPA\UPG

88% летальных случаев от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Среди зараженных младше 30 лет - не зафиксировано ни одной смерти. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, ссылаясь на статистику смертности от COVID-19 в Италии.

Читай также: В Испании заявили о рекордной сумме на борьбу с COVID-19

В возрастной группе от 30 до 49 лет зафиксировано 0,7% смертей, а 88% случаев смерти- это люди старше 70 лет.

Казанский отмечает, что среднестатистический украинец скорее всего не доживет до основной группы риска, така средняя продолжительсн жизни в стране - 71,5 года

“Отсюда следует вопрос уместности жестких карантинных мероприятий, которые введены в нас. От развала экономики последствия могут быть еще хуже, чем от пандемии“, - отмечает он.



Напомним, минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь