Карантин, реальная жизнь и развлечения: фото дня
Подборка самых ярких новостных иллюстраций событий сегодняшнего дня, 17 марта 2020 года.
Cмотрите фотогалерею фото дня 17 марта 2020
Представляем вашему вниманию подборку интересных и запоминающихся фотографий событий сегодняшнего дня, 17 марта, опубликованных Корреспондент.net.
На самых ярких фотоиллюстрациях представлено, чем жили Украина и мир в этот день.
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