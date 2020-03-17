Бунтующим "слугам" объяснили, что "зрады" по ОРДЛО нет – Арахамия

Андрей Ермак объяснил нардепам, зачем понадобился Консультативный совет с ОРДЛО.

Депутаты фракции “Слуга народа“, выступавшие против создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, изменили свое мнение после встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил глава фракции Давид Арахамия, пишет “Украинская правда“.

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“О Минских договоренностях и этой ситуации. Была такая ситуация чисто коммуникативная, когда они вернули уже (обращение - ред.) это каким-то образом попало в интернет до того как был брифинг Ермака. В связи с этим было очень много манипуляций и непрофессиональных экспертных высказываний, на которые повелись не только граждане Украины, но и депутаты “Слуги народа“, - сказал Арахамия.

Глава президентской фракции отметил, что была срочно организована встреча Ермака “с людьми, которые интересуются этим вопросом“, после чего и было отозвано заявление.

К сожалению, до финальных подписаний нельзя, это как в переговорах у вас есть 30-40% непубличной стратегии, которую вы не можете озвучить, потому что другой стороне дадите козырь, потому что они будут знать, какая у вас стратегия. Именно с этим связано это недоразумение. И когда люди увидели, поняли, что никакой “зрады“ здесь нет, - заявил Арахамия.

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Также он пообещал, что перед тем, как решение о создании Консультативного совета будет окончательно подписано, состоится отдельное заседание фракции по этому вопросу. На нем депутатам обещают объяснить, в чем заключается стратегия украинской стороны в связи с этим решением.

Мы проголосуем, в том числе на фракции, чтобы он (Ермак – ред.) понял, какая у нас есть поддержка или не поддержка (идеи о создании Консультативного совета – ред.) и только потом будут какие-то действия предприняты в Минске, - добавил глава фракции “СН“.

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны предварительные договоренности о создании Консультативного совета, в котором будут участвовать представители ОРДЛО, а Россия – в статусе гаранта-наблюдателя. Это решение вызвало возмущение у многих политиков и представителей общественности. Ряд депутатов фракции “Слуга народа“ даже обратились к президенту Зеленскому с требованием вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

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