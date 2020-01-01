Емец попросил у бизнеса деньги из-за COVID-19

Министр здравоохранения попросил о финансовой помощи: деньги пойдут на закупку масок, диагностических тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких и медикаментов.

Минздрав просит у бизнеса деньги на борьбу с коронавирусом Минздрав Украины

Глава Минздрава Илья Емец написал письмо украинскому бизнесу с просьбой о финансовой помощи для борьбы с коронавирусом в Украине. Об этом сообщает Минздрав в Telegram во вторник, 17 марта.

“Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинскому бизнесу с призывом в максимально сжатые сроки оказать посильную помощь для противодействия пандемии COVID-19”, - сказано в сообщении.

С письмом Емец обратился 16 марта в Федерацию работодателей Украины, Конфедерацию работодателей Украины, Украинский совет бизнеса, Торгово-промышленную палату Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Союз украинских предпринимателей, Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату в Украине.

“Собранные средства будут сосредоточены и использованы для координации закупки качественных и надежных средств индивидуальной защиты медработников (респираторов, масок, перчаток, костюмов и халатов, защитных очков), а также для приобретения диагностических тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, кардиомониторов, газовых анализаторов, кислородных концентраторов, дезинфицирующих средств и медикаментов”, - написал Емец.

Привлечение социально ответственного бизнеса к борьбе с коронавирусом - это общемировая тенденция, поддержанная ВОЗ, утверждает глава Минздрава Украины.

“В частности, ВОЗ, совместно с Фондом ООН и Швейцарским фондом благотворительности, создает Фонд солидарного реагирования на COVID-19, чтобы дать возможность отдельным лицам и организациям внести свой вклад”, - подытожил Емец.

Ранее сообщалось, что в Крыму коронавирус подозревают у 130 человек. Все люди, которые потенциально могут быть заражены, находятся в самоизоляции, но под наблюдением врачей.

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