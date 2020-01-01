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В Черновцах ради здоровья пенсионеров приостановили льготы на проезд

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Власти города надеются, что это заставить пенсионеров меньше выходить из дома. Именно для людей старшего возраста коронавирус особо опасен.
В Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома
В Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома
facebook.com/Kyivpastrans

В Черновцах горсовет приостановил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров, чтобы те оставались дома и береглись от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба горсовета во вторник, 17 марта.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимые для коронавируса меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации", - заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Как известно, в Черновцах находятся четыре из семи больных коронавирусом в Украине. Одного из них могут выписать уже на днях.

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Теги: Черновцы, пенсионер, льготы, карантин, Коронавирус, отмена льгот, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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