В Черновцах ради здоровья пенсионеров приостановили льготы на проезд

Власти города надеются, что это заставить пенсионеров меньше выходить из дома. Именно для людей старшего возраста коронавирус особо опасен.

В Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома facebook.com/Kyivpastrans

В Черновцах горсовет приостановил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров, чтобы те оставались дома и береглись от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба горсовета во вторник, 17 марта.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимые для коронавируса меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации", - заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Как известно, в Черновцах находятся четыре из семи больных коронавирусом в Украине. Одного из них могут выписать уже на днях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet