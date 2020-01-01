В Украине удвоилось число зараженных COVID-19

За день в Украине зафиксировано семь новых случаев инфицирования. А также официально в стране двое погибших из-за коронавируса.

В Украине зафиксировано семь новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 20:00 17 марта лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два летальных, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2).

Из обнаруженных сегодня: Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был за границей; Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Отметим, что таким образом МОЗ официально подтвердил смерть женщины в Черновцах из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что у нее подозревали COVID-19, но еще не были готовы результаты анализов.

Ранее стало известно, что четверо из семи украинцев заразились коронавирусом внутри страны.

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