Во Львове шесть человек госпитализировали с подозрением на COVID-19
Все пациенты имеют признаки ОРВИ и ранее находились за границей. Всего в области коронавирус подозревают у 22 человек.
Во Львовской области шесть человек госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Об этом 17 марта сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько.
Отмечается, что у всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции. Их состояние стабильное, у одного человека - пневмония.
По словам Васько, все госпитализированные ранее находились в странах, где зафиксирован коронавирус. Их анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев.
Также подчеркивается, что инфекционная больница работает в усиленном режиме, реанимационные палаты готовы к приему пациентов.
В целом по области с подозрением на коронавирус госпитализировали 22 человека.
Напомним, в Украине подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом, из них два завершились смертью.
Наибольшее число зараженных в Черновицкой области - десять человек, по одному в Житомирской и Киевской областях, двое в Киеве.
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