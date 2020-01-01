Во Львове шесть человек госпитализировали с подозрением на COVID-19

Все пациенты имеют признаки ОРВИ и ранее находились за границей. Всего в области коронавирус подозревают у 22 человек.

Во Львове шесть новых подозрений на коронавирус

Во Львовской области шесть человек госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Об этом 17 марта сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько.

Отмечается, что у всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции. Их состояние стабильное, у одного человека - пневмония.

По словам Васько, все госпитализированные ранее находились в странах, где зафиксирован коронавирус. Их анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев.

Также подчеркивается, что инфекционная больница работает в усиленном режиме, реанимационные палаты готовы к приему пациентов.

В целом по области с подозрением на коронавирус госпитализировали 22 человека.

Наибольшее число зараженных в Черновицкой области - десять человек, по одному в Житомирской и Киевской областях, двое в Киеве.

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