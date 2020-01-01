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Мать умершей в Черновцах утверждает, что ее дочь могли спасти

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Как заявила Людмила Пацалюк, ее 33-летней дочери вовремя не предоставили необходимую помощь.
Родные женщины, которая умерла от коронавируса, винят врачей
Родные женщины, которая умерла от коронавируса, винят врачей
pixabay.com
 
Близкие женщины, которая скончалась в Черновцах от последствий коронавируса, возмущены действиями врачей. Об этом 17 марта сообщил интернет-канал Первый Буковинский
 
Мать умершей Людмила Пацалюк написала обращение в котором утверждает, ее дочь находилась в зоне риска, но ей вовремя не предоставили первую помощь.
 
"Я считаю, что мою дочь можно было спасти, если бы вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь" - заявила Пацалюк.
 
Она отметила, что у ее дочери была сопутствующая неврологическая патология - опухоль возле центрального ствола головного мозга. В октябре 2016 в Киеве прошла успешная операция и в последнее время женщина чувствовала себя нормально.
 
По словам матери, 7 марта у дочери поднялась температура. После вызова врача на дом, больной прописали антибиотики, от которых ей стало только хуже. В больнице города Вашковцы 13 марта больной сделали снимок, который показал двустороннюю пневмонию.
 
Вечером в тот же день женщину привезли в областную больницу. В отделении пульмонологии ее послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке - все хорошо.
 
Пациентка вернулась домой, однако ночью начала задыхаться и утром 14 марта к ней вызвали скорую помощь. Женщину доставили в инфекционное отделение, ее состояние постоянно ухудшалось, интоксикация и температура вызывали судороги.
 
В понедельник, 16 марта, около 17.00 она потеряла сознание, а в 19.20 - умерла.
 
"Врачи поставили диагноз - эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было", - подчеркнула мать умершей.
 
Ранне в Черновицкой ОГА сообщили, что причиной смерти 33-летней женщины стали сопутствующие заболевания.
 
Вечером 17 марта Минздрав подтвердил, что у женщины, умершей в Черновцах, была коронавирусная инфекция

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Теги: смерть, Черновцы, женщина, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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