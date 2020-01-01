Мать умершей в Черновцах утверждает, что ее дочь могли спасти

Как заявила Людмила Пацалюк, ее 33-летней дочери вовремя не предоставили необходимую помощь.

Близкие женщины, которая скончалась в Черновцах от последствий коронавируса, возмущены действиями врачей. Об этом 17 марта сообщил интернет-канал Первый Буковинский

Мать умершей Людмила Пацалюк написала обращение в котором утверждает, ее дочь находилась в зоне риска, но ей вовремя не предоставили первую помощь.

"Я считаю, что мою дочь можно было спасти, если бы вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь" - заявила Пацалюк.

Она отметила, что у ее дочери была сопутствующая неврологическая патология - опухоль возле центрального ствола головного мозга. В октябре 2016 в Киеве прошла успешная операция и в последнее время женщина чувствовала себя нормально.

По словам матери, 7 марта у дочери поднялась температура. После вызова врача на дом, больной прописали антибиотики, от которых ей стало только хуже. В больнице города Вашковцы 13 марта больной сделали снимок, который показал двустороннюю пневмонию.

Вечером в тот же день женщину привезли в областную больницу. В отделении пульмонологии ее послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке - все хорошо.

Пациентка вернулась домой, однако ночью начала задыхаться и утром 14 марта к ней вызвали скорую помощь. Женщину доставили в инфекционное отделение, ее состояние постоянно ухудшалось, интоксикация и температура вызывали судороги.

В понедельник, 16 марта, около 17.00 она потеряла сознание, а в 19.20 - умерла.

"Врачи поставили диагноз - эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было", - подчеркнула мать умершей.

Вечером 17 марта Минздрав подтвердил, что у женщины, умершей в Черновцах, была коронавирусная инфекция

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