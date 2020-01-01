Итоги 17 марта: Вторая жертва коронавируса и новые лица во власти

В Украине подтвердили вторую смерть от коронавируса; Верховная Рада назначила генпрокурора и министра финансов: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине подтвердили вторую смерть от коронавируса

В Украине зафиксировали семь новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом общее число инфицированных возросло до 14.

Наибольшее число зараженных в Черновицкой области − десять человек, по одному в Житомирской и Киевской областях, двое в Киеве.

Скончались две женщины − 33-летняя из Черновицкой области и 71-летняя из Житомирской области.

COVID-19 выявили во всех странах Европы

В Черногории зафиксировали два случая COVID-19. До последнего времени она была единственной страной ЕС без инфицированных.

Таким образом, коронавирус выявлен во всех странах Европы.

Цена на нефть упала до нового минимума

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года.

Цена майских фьючерсов на Brent 17 марта опускалась на 3,76% − до 28,92 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть WTI снижалась на 3,1% − до 28,1 доллара за баррель.

Зеленский обратился к украинцам за границей

Президент Владимир Зеленский пообещал, что все украинцы, которые не успели до 17 марта приехать домой, обязательно вернутся.

По его словам, налажено плановое возвращение украинцев из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики, из Северной и Южной Америки.

Гражданам в других странах он посоветовал зарегистрироваться в системе Друг, или обратиться в украинское посольство или консульство.

Верховная Рада назначила генпрокурора и министра финансов

Верховная Рада проголосовала за назначение Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Его кандидатуру одобрили 243 народных депутата.

На должность генерального прокурора Украины впервые назначили женщину − нынешнюю и.о. председателя ГБР Ирину Венедиктову. Ее кандидатуру поддержали 246 нардепов.

Новым и.о. директора ГБР стал Александр Соколов, который работал заместителем Венедиктовой.

Нацбанк увеличил продажу валюты

Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 300 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

На среду, 18 марта, регулятор ослабил курс гривны на 53 копейки по отношению к доллару и на 20 копеек по отношению к евро.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: за 100 долларов США – 2705,66 гривны, за 100 евро – 2972,71 гривны.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Футбольный чемпионат Евро-2020, который должен был стартовать 12 июня в 12 городах Европы, будет перенесен на 2021 год.

Как отметили в УЕФА, ориентировочное начало турнира – 11 июня.

Утверждено снижение тарифов на отопление

НКРЭКУ пересмотрела тарифы на тепло для 22 теплоснабжающих компаний. Они снизились в среднем на 6,1% и 11,7% по сравнению с действующими.

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