Закрытие метро в Днепре: Реакция людей

Метрополитен в Днепре закрыли вчера в 15:00.

Закрытие метрополитена в Днепре стало настоящей неожиданностью для местных жителей. Люди реагировали по-разному. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, некоторые люди расстроились из-за того, что метро будет закрыто. Они жаловались, что теперь будет трудно добираться на работу. Другие отреагировали нейтрально. Большинство людей сошлись во мнении, что теперь на работу придется добираться наземным транспортом. Кто будет контролировать число пассажиров – людей не волнует.

Отмечается, что метро в Днепре – не самый популярный вид транспорта. За день метрополитен обслуживает порядка 20 тыс человек. Протяженность метро - всего шесть станций.

Отмечается, что объявление о том, что метрополитен прекращает работу, появилось на входах лишь за час до закрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям закрывает метрополитен в Днепре. Метро закрыли вчера, 17 марта.

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