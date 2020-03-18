Сегодня 6-я годовщина аннексии Крыма: как это было

Уже 6 лет полуостров Крым живет под руководством оккупантов.

6 лет назад, 18 марта 2014 года, в Кремле президент РФ Владимир Путин совместно с самопровозглашенными “председателем” Совета министров Автономной республики Крым Сергеем Аксеновым, “спикером” Верховного совета АРК Владимиром Константиновым, и “председателем” Севастопольской городской государственной администрации Алексеем Чалым подписал так называемый Договор о принятии Республики Крым в состав России.

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Этот договор был подписан на основании псевдореферендума, который якобы провели на территории Крыма 16 марта 2014 года.

Между тем, вот уже 6 лет аннексию Крыма не признает Украина, а также мировые организации, такие как: Генеральная ассамблея ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ. Аннексия Крыма противоречит решению Венецианской комиссии. В знак протеста США и страны Европейского союза вводят против РФ экономические санкции. Российскими властями аннексия трактуется как “возвращение Крыма к России“ и “восстановление исторической справедливости“.

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В свою очередь, украинские власти приняли закон “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины“. Согласно этому документу, территория Крымского полуострова в результате российской оккупации считается временно оккупированной территорией.

Напомним, Путин прокомментировал санкции против РФ из-за Украины. Путин резко прокомментировал новые санкции против РФ.

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