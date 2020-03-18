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Сегодня 6-я годовщина аннексии Крыма: как это было

Комментариев: 11
Уже 6 лет полуостров Крым живет под руководством оккупантов.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
УНИАН

6 лет назад, 18 марта 2014 года, в Кремле президент РФ Владимир Путин совместно с самопровозглашенными “председателем” Совета министров Автономной республики Крым Сергеем Аксеновым, “спикером” Верховного совета АРК Владимиром Константиновым, и “председателем” Севастопольской городской государственной администрации Алексеем Чалым подписал так называемый Договор о принятии Республики Крым в состав России.

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Этот договор был подписан на основании псевдореферендума, который якобы провели на территории Крыма 16 марта 2014 года.

Между тем, вот уже 6 лет аннексию Крыма не признает Украина, а также мировые организации, такие как: Генеральная ассамблея ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ. Аннексия Крыма противоречит решению Венецианской комиссии. В знак протеста США и страны Европейского союза вводят против РФ экономические санкции. Российскими властями аннексия трактуется как “возвращение Крыма к России“ и “восстановление исторической справедливости“.

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В свою очередь, украинские власти приняли закон “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины“. Согласно этому документу, территория Крымского полуострова в результате российской оккупации считается временно оккупированной территорией.

Напомним, Путин прокомментировал санкции против РФ из-за Украины. Путин резко прокомментировал новые санкции против РФ.

 

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Теги: Крым, аннексия, Украина, РФ, годовщина
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Комментариев (11)
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толян04    18.03.2020, 10:30
Оценка:  -1
толян04
осталось одеть каструлку на головенку и завыть щэнэвмэрлу.
толерантный    18.03.2020, 10:16
Оценка:  0
толерантный
Бандерлоги, запейте про*об Крыма водичкой.
В состав украдины он теперь не вернется никогда.
dimasvetik    18.03.2020, 09:52
Оценка:  -2
dimasvetik
крым за эти 6 лет превратили в помойку
fdbf    18.03.2020, 10:06
Оценка:  0
fdbf
Ты со Львовом перепутал.
Russian-Troll    18.03.2020, 10:07
Оценка:  0
Russian-Troll
Вы верно не видели мост, дороги, новые больницы, новый аэропорт.
Ещё конечно не все дерьмо разгребли, уж больно много его оставалось
mirbigstar    18.03.2020, 10:22
Оценка:  -3
mirbigstar
Это у тебя помои вместо мозгов.
T-REX2    18.03.2020, 09:51
Оценка:  -3
T-REX2
есть повод выпить
fdbf    18.03.2020, 10:07
Оценка:  -1
fdbf
Петушенко с Турчином уже накатили ))
Путин-Xyйло    18.03.2020, 09:46
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Теперь нарасии есть сЦарь
PобинГуд    18.03.2020, 09:43
Оценка:  -4
PобинГуд
Как это было?Это было феерично!
alexin777    18.03.2020, 09:43
Оценка:  -3
alexin777
годовщина проеба Крыма
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