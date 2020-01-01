Врачи уверены, что черновчанка умерла не от коронавируса, - замглавы ОГА

Известны детали смерти черновчанки от коронавируса.

Медики, которые следили за состоянием здоровья погибшей от коронавируса в Черновцах женщины, убеждены, что причиной ее смерти стало неврологическое заболевание, а коронавирус просто усугубил ее состояние.

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Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталия Гусак в эфире "112 Украина".

Мы уверены в правильности работы наших инфекционных специалистов и уверены в том, что коронавирус в этом случае был сопутствующей причиной смерти, - отметила Гусак.

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Чиновница отметила, что причиной смерти женщины стало тяжелое неврологическое заболевание. Коронавирус только усугубил ее состояние. После этого организм пациентки не выдержал.

Сразу после летального случая собирались с врачами и детально разбирались в ситуации. У нас не было ни одного момента, чтобы мы не доверяли врачам в правильности оказания медицинской помощи, - отметила Гусак.

Сегодня,18 марта, врачи детально расскажут о смерти пациентки.

Напомним, тест первого в Украине больного коронавирусом показал негативный результат. Черновчанин активно идет на поправку.

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