АТБ ввело ограничение на количество покупок в одни руки

Данная мера вводится из-за спекулянтов.

Супермаркеты “АТБ“ с 18 марта решили ввести меры по ограничению продажи продуктов питания и товаров в одни руки. Данная мера вводится в связи со спекуляцией товарами. Об этом сообщают Украинские Новости.

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Так, в связи с ограничительными мерами некоторые люди не только массово закупают товары, но еще и занимаются спекуляцией.

Как сообщается, вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут продаваться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут продаваться в количестве не более 5 штук в одни руки.

Компания АТБ-Маркет заботится о своих клиентах и с целью обеспечения возможностью населения приобрести все необходимые товары, вводит ряд ограничений. Такие меры направлены на борьбу со спекулянтами, просим покупателей отнестись к этому с пониманием, - говорится в сообщении.

АТБ ввело ограничения на товары ukranews.com

Напомним, ранее сообщалось, что правительство поручило антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты в аптеках на фоне борьбы с распространением коронавируса в Украине.

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