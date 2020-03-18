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АТБ ввело ограничение на количество покупок в одни руки

Комментариев: 2
Данная мера вводится из-за спекулянтов.
АТБ ввело ограничения на товары
АТБ ввело ограничения на товары
facebook.com/ATB.Market.tm

Супермаркеты “АТБ“ с 18 марта решили ввести меры по ограничению продажи продуктов питания и товаров в одни руки. Данная мера вводится в связи со спекуляцией товарами. Об этом сообщают Украинские Новости

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Так, в связи с ограничительными мерами некоторые люди не только массово закупают товары, но еще и занимаются спекуляцией.

Как сообщается, вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут продаваться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут продаваться в количестве не более 5 штук в одни руки.

Компания АТБ-Маркет заботится о своих клиентах и с целью обеспечения возможностью населения приобрести все необходимые товары, вводит ряд ограничений. Такие меры направлены на борьбу со спекулянтами, просим покупателей отнестись к этому с пониманием, - говорится в сообщении.

АТБ ввело ограничения на товары
АТБ ввело ограничения на товары
ukranews.com

Напомним, ранее сообщалось, что правительство поручило антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты в аптеках на фоне борьбы с распространением коронавируса в Украине. 

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Теги: АТБ, Спекулянты, Товары, Ограничения
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Комментариев (2)
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Зyрбаган    18.03.2020, 12:00
Оценка:  -2
Зyрбаган
Пиздёжь!Как продавали по 6 единиц товара в один чек,так и продают.Никаких ограничений нет.Бери хоть сотню,получишь 17 чеков и всё.Хехехе!
dimasvetik    18.03.2020, 10:55
Оценка:  +10
dimasvetik
ну и х..й с ним, мне и так хватает за вечер купить это количество товара
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