Во Львове коронавирус заподозрили у 24 человек

Все они находятся под наблюдением врачей.

Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали 24 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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По состоянию на утро в Украине 14 подтвержденных случаев заболеваний, из них 2 - летальных (Черновцы и Житомир). Отмечается, что анализы всех 24 человек отправлены в Киев. Пока коронавирус не подтвердился ни у кого из них.

По состоянию на утро в Украине 14 подтвержденных случаев заболеваний, из них 2 - летальных (Черновцы и Житомир). Во Львове есть 24 человека, госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако пока они не подтверждены. Биоматериал направлен в Киев для исследования, - сообщила руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 во Львове Галина Сличная.

Чиновница отметила, что 12 из 24 человек - жители Львова.

Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы, - добавила она.

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Напомним, на данный момент зараженных коронавирусом в мире почти 200 тысяч. За сутки в мире коронавирус обнаружили у более чем 16 тысяч человек. Также 800 человек скончались.

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