Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове коронавирус заподозрили у 24 человек

Комментариев: 4
Все они находятся под наблюдением врачей.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/sluganarodu.official/

Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали 24 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Читай также: Группу украинцев доставят в Киев из Вены

По состоянию на утро в Украине 14 подтвержденных случаев заболеваний, из них 2 - летальных (Черновцы и Житомир). Отмечается, что анализы всех 24 человек отправлены в Киев. Пока коронавирус не подтвердился ни у кого из них.

По состоянию на утро в Украине 14 подтвержденных случаев заболеваний, из них 2 - летальных (Черновцы и Житомир). Во Львове есть 24 человека, госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако пока они не подтверждены. Биоматериал направлен в Киев для исследования, - сообщила руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 во Львове Галина Сличная.

Чиновница отметила, что 12 из 24 человек - жители Львова.

Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы, - добавила она.

Читай также: Экс-президент Реала находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Напомним, на данный момент зараженных коронавирусом в мире почти 200 тысяч. За сутки в мире коронавирус обнаружили у более чем 16 тысяч человек. Также 800 человек скончались.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: коронавирус, Львов, больница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Василище    18.03.2020, 12:16
Оценка:  0
Василище
В больницах гимны уже не поют,как было с санжарскими карантинными гражданами из Китая?
ЗаелоПластинку    18.03.2020, 12:06
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Те, кто думает, что Шарий говорит правду, читайте опровержения его опусов по запросу в гугле ФЕЙКИ ШАРИЯ. Его “опровержения“ русских новостей типа распятых мальчиков нужны лишь чтобы создать иллюзию правдоруба. Журнашлюха Шария Белоглазова дружит с идейным врагом Белецким.
Хитрый-Лис    18.03.2020, 12:02
Оценка:  +5
Хитрый-Лис
Где возмущённые толпы горожан Львова? Почему не бастуют? дороги не прерывают? Ай я я
T-REX2    18.03.2020, 11:44
Оценка:  -2
T-REX2
сжечь к ебеням Львов
Мыкола    18.03.2020, 11:24
Оценка:  -2
Мыкола
Судя по той толпе, которая стояла у границы со стороны Польши, заражение коронавирусом в западных областях это дело только времени
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь