В Харькове транспортный коллапс из-за закрытого метро: Реакция людей

Карантинные меры в наземном транспорте не соблюдаются, троллейбусы и трамваи ходят переполненные. Люди возмущены.

Вечером 17 марта в Харькове в час-пик закрыли метро в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса. С 18 марта за пассажирские перевозки в 1,5-миллионом городе отвечает исключительно наземный транспорт. При этом официально были введены правила – не более 10 человек в салоне троллейбуса, автобуса или трамвая.

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На практике после закрытия метрополитена эти меры оказались невыполнимыми. С самого утра харьковчане начали делиться в социальных сетях фотографиями переполненного городского транспорта и огромных очередей на остановках.

Об этом же сообщают на городском форуме и в соцсетях:

В полиции утверждают, что ведут профилактические беседы с водителями общественного транспорта. Однако, едва ли в ситуации можно винить перевозчиков. Нарушают сами пассажиры.

Пассажиров невозможно контролировать, все спешат и им плевать на меры безопасности, - пишет паблик “Харьков 1654“.

Люди откровенно возмущены ситуацией и не скрывают своего негодования:

Напомним, Кабмин принял неотложные меры против COVID-19. Среди прочего принято решение закрыть метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

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