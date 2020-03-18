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В Харькове транспортный коллапс из-за закрытого метро: Реакция людей

Комментариев: 7
Карантинные меры в наземном транспорте не соблюдаются, троллейбусы и трамваи ходят переполненные. Люди возмущены.
В Харькове транспортный коллапс из-за закрытого метро: Реакция людей
© sq.com.ua
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В Харькове транспортный коллапс из-за закрытого метро: Реакция людей
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Вечером 17 марта в Харькове в час-пик закрыли метро в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса. С 18 марта за пассажирские перевозки в 1,5-миллионом городе отвечает исключительно наземный транспорт. При этом официально были введены правила – не более 10 человек в салоне троллейбуса, автобуса или трамвая.

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На практике после закрытия метрополитена эти меры оказались невыполнимыми. С самого утра харьковчане начали делиться в социальных сетях фотографиями переполненного городского транспорта и огромных очередей на остановках.

Об этом же сообщают на городском форуме и в соцсетях:

kharkovforum.com

В полиции утверждают, что ведут профилактические беседы с водителями общественного транспорта. Однако, едва ли в ситуации можно винить перевозчиков. Нарушают сами пассажиры.

Пассажиров невозможно контролировать, все спешат и им плевать на меры безопасности, - пишет паблик “Харьков 1654“.

Люди откровенно возмущены ситуацией и не скрывают своего негодования:

kharkovforum.com

Напомним, Кабмин принял неотложные меры против COVID-19. Среди прочего принято решение закрыть метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

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Теги: Харьков, метро, карантин, коронавирус, общественный транспорт
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Комментариев (7)
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dimasvetik    18.03.2020, 11:53
Оценка:  +1
dimasvetik
почему то в Киеве все нормально! сначала все решили с работой а потом с транспортом! а в Харькове местные чинуши все наоборот делают, вот и проблема! гнать власть Харькова под шею!
pinky999    18.03.2020, 12:09
Оценка:  0
pinky999
Ну тебе то из под Днепра виднее чё там в Киеве...
Арсений_Авакян    18.03.2020, 11:51
Оценка:  0
Арсений_Авакян
Неудивительно.
Зyрбаган    18.03.2020, 11:49
Оценка:  -7
Зyрбаган
В нашей нищей стране где 95% подвижного состава-малочисленный древний хлам,только карантин и объявлять!Какая разница где заражаться,в толпе метро,или в толпе в трамвае.
fdbf    18.03.2020, 11:48
Оценка:  -9
fdbf
Народ потихоньку перестаёт дурью маяться и возвращается к нормальной жизни.
Зyрбаган    18.03.2020, 11:52
Оценка:  -6
Зyрбаган
Ага,только что будет когда коронавирус диагностируют у десятков тысяч людей,а аппаратов для искусственной вентиляции лёгких не более 1500 на всю Украину.Тогда и начнётся"нормальная жизнь"!
fdbf    18.03.2020, 12:05
Оценка:  -2
fdbf
Будет тоже что и при обычном сезонном гриппе, только без паники и истерии.
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