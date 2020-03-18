Пандемия COVID-19: Нефедов рассказал, что почтовые доставки безопасны

Глава таможни рассказал о рисках коронавируса через почтовые доставки.

Риск распространения коронавируса COVID-19 через почтовые отправления отсутствует, поэтому таможенная служба Украины пока не вводит дополнительные меры контроля. Об этом глава таможенной службы Максим Нефедов рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

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Нефедо отметил, что такие меры будут внедрены в случае рекомендаций ВОЗ.

"Всемирная организация здоровья не подтверждает перенесение вируса на физических предметах дольше нескольких часов, поэтому риска в почте мы не видим сейчас. Если рекомендации изменятся, будем думать", - рассказал глава ведомства.

При этом Нефелов отметил, что возможны задержки в почтовых отправленях из-за сокращения количества рейсов, а также увеличения времени на прохождение границ грузовым транспортом.

"Но надеемся, что остановки торговли через интернет или доставки товаров пока не будет", - добавил он.

Напомним, в Одессе пациент инфекционной больницы заявил, что у него коронавирус. В мэрии его видео назвали фейком и обратились в полицию.

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