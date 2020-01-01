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В Киевской ОГА рассказали о состоянии первого больного коронавирусом

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Мужчина сейчас полностью изолирован.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
kp.ua

В Киевской области коронавирусом заразился мужчина, который вернулся из-за границы. На данный момент пациент находится в самоизоляции. 

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Близкое больного мужчины, которые контактировали с ним последние несколько дней, также изолированы от общества.

В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции, - сказано в сообщении.

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К слову, житель Киевской области заболел после возвращения из-за границы. Мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

Напомним, во Львове коронавирус заподозрили у 24 человек. Все они находятся под наблюдением врачей.

 

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Теги: коронавирус, Киевская область, вирус, Коронавирус в Украине
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