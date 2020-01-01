РФ запретила въезд жителям ОРДЛО без российских паспортов

РФ закрыла границу для некоторых жителей ОРДЛО.

Из-за пандемии коронавируса Россия официально запретила въезд жителям Донбасса, которые не имеют российского паспорта.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что оккупационные власти ввели такой запрет в связи со стремительным распространением коронавируса в мире. При этом уточняется, что для людей с украинскими паспортами въезд запрещен.

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Разрешено пересекать границу с РФ только жителям Донецкой и Луганской областей, у которых есть российский паспорт. Кроме того, в паспорте необязательно иметь отметку о российской регистрации.

Напомним, в "ДНР" ввели ограничения для пропуска украинцев. Оккупанты не будут пропускать на подконтрольную им территорию граждан с симптомами, не имеющих прописки в ОРДЛО.

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