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Полиция расследует смерть 33-летней женщины, у которой подозревали COVID-19

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Открыто уголовное производство по 140 статье УКУ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA\UPG

Полиция расследует смерть 33-летней женщины из Черновцов, которая умерла в ожидании подтверждения анализов на коронавирус. Открыто уголовное производство по статье 140 УКУ (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или работником). Об этом изданию Цензор.НЕТ рассказал замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе

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На данный момент назначена судебно—медицинская экспертиза, устанавливаются причины, которые привели к смерти.

Цуцкиридзе отметил, что полиция будет открывать уголовные дела, в случае гибели вне больниц людей, у которых подозревают COVID-19.

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"По всем природным смертям открываем уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство) для того, чтобы исследовать все обстоятельства произошедшего и иметь возможность провести самый широкий комплекс следственных действий. Но в Едином судебном реестре есть специальная отметка – природная смерть. Соответственно после проведения судебно -медицинской экспертизы, когда эксперт нам назовет причины смерти, будет приниматься решение о дальнейшем проведении расследования или закрытии уголовного производства", - отметил полицейский.

Цуцкиридзе рассказал, что в региональные управления Нацполиции поступили рекомендации о действиях в случаях сообщений о смертях, которые могут быть связаны с коронавирусом.

"Мы разработали алгоритм относительно места осмотра трупа, выезда на место события: каким образом осматривается, как передается труп и проводится вскрытие. К сожалению, в моргах не оборудованы канализационные отводы должным образом, а важно не допустить распространения вируса. Поэтому мы все эти проблемные вопросы отработали с Минздравом и Офисом генерального прокурора", - заявил он.

Напомним, медики уверены, что женщина в Черновцах умерла не от коронавируса.

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Комментариев (1)
Зyрбаган    18.03.2020, 12:10
Оценка:  -1
Зyрбаган
С начала этого года ушло из жизни около 100 тысяч человек.Их смерть не хотите расследовать,"шерлокхолмсы&q uot;мать вашу!!!
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