Минздрав набирает волонтеров для борьбы с вирусом COVID-19

Стать волонтером может каждый желающий.

Министерство здравоохранения объявило набор волонтеров для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Украине. Добровольцем может стать каждый желающий. Об этом сообщил сотрудник Минздрава Евгений Гончар у себя Facebook.

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“Кто хочет быть волонтером в Минздраве на период мировой пандемии COVID-19? Такое бывает раз в жизни. Сна не будет, но будет что рассказать потом“, - написал он.

Гончар также пообещал, что лучшие кандидаты смогут сделать фото в специальном биозащитном костюме. Он прикрепил ссылку, по которой каждый желающий может зарегистрироваться. Для этого нажмите здесь.

Скриншот facebook.com/evgeniy.username

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине удвоилось число зараженных коронавирусом. Двое украинцев умерло.

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