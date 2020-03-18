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Минздрав набирает волонтеров для борьбы с вирусом COVID-19

Комментариев: 7
Стать волонтером может каждый желающий.
Минздрав набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом
Минздрав набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом
EPA/UPG

Министерство здравоохранения объявило набор волонтеров для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Украине. Добровольцем может стать каждый желающий. Об этом сообщил сотрудник Минздрава Евгений Гончар у себя Facebook

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“Кто хочет быть волонтером в Минздраве на период мировой пандемии COVID-19? Такое бывает раз в жизни. Сна не будет, но будет что рассказать потом“, - написал он.

Гончар также пообещал, что лучшие кандидаты смогут сделать фото в специальном биозащитном костюме. Он прикрепил ссылку, по которой каждый желающий может зарегистрироваться. Для этого нажмите здесь.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/evgeniy.username

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине удвоилось число зараженных коронавирусом. Двое украинцев умерло. 

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Теги: Минздрав, Коронавирус, Волонтеры
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Комментариев (7)
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Путин-Xyйло    18.03.2020, 13:14
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Волонтеров набираете? Сколько уже "больных" что вы справиться не можете? Или состояние медицины на уровне армии 2014 года, т.е. ее нет?! Скорее всего "министры" вообще не знают что делать!
Путин-Xyйло    18.03.2020, 13:14
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Волонтеров набираете? Сколько уже "больных" что вы справиться не можете? Или состояние медицины на уровне армии 2014 года, т.е. ее нет?! Скорее всего "министры" вообще не знают что делать!
Путин-Xyйло    18.03.2020, 13:14
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
БМ - Баден-Баден!
Fornarina7788    18.03.2020, 13:06
Оценка:  0
Fornarina7788
Хоть бы по 1000 грн дали людям,идиоты...сами себе у олигархов 13 лярдов струсили..хотя,наверное,и за селфи в костюме полно желающих шизофреников найдется...с психиатрией в стране все плохо- факт
trewqas    18.03.2020, 12:53
Оценка:  0
trewqas
А где пропал "гений " современного программирования Дебилет ? Это трудно сделать программу для аптек , чтоб человек мог по паспортным данным масок 20 получать. А то сyка как критиковать работу приложений которыми пользовались в СССР , он первый. А при нынешнем современном правительстве , спекуляция
trewqas    18.03.2020, 12:54
Оценка:  0
trewqas
как и раньше , - у одного 1000шт, а другой с марли шьёт. Новое правительство- это долбoeбы.
lusyika    18.03.2020, 12:47
Оценка:  +17
lusyika
Гончар также пообещал, что лучшие кандидаты смогут сделать фото в специальном биозащитном костюме.
Вони там,блдь всы эбан*ты? Чи через одного???!!!!!!!!!
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