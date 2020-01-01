Смерть от Covid-19 в Черновцах: Госпитализировали еще 5 человек

Все контактировали с погибшей.

В Черновцах установили 5 человек, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной. Все они госпитализированы.

Читай также: РФ запретила въезд жителям ОРДЛО без российских паспортов

Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак во время брифинга.

По словам чиновницы, все эти люди контактировали с умершей и имеют признаки вирусного заболевания.

По женщине, которая имеет летальный случай установлено 5 контактных лиц, имеющих в том числе признаки вирусного заболевания. Они так же госпитализированы, - сказала Гусак.

Читай также: Транспортный коллапс в Одессе: Водители маршруток отказываются работать

Кроме того, в Черновицкой области зафиксирован случай заболевания коронавирусом в легкой форме у мужчины. Между тем, он перенес его дома и не обращался к врачам.

Также мы имеем ситуацию, когда человек перенес это заболевание в легкой форме дома и он не обращался к врачам. И уже установлено первое обращение по этой ситуации от жены, - сказала чиновница.

Напомним, полиция расследует смерть 33-летней женщины, у которой подозревали COVID-19. Открыто уголовное производство по 140 статье УКУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.