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Сивохо снова высказался на тему "внутреннего конфликта" на Донбассе

Комментариев: 15
Не отрицая влияние России, скандальный политик однако настаивает на внутреннем характере конфликта.
Сергей Сивохо
Сергей Сивохо
кадр из видео

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо снова сделал заявление о том, что вооруженный конфликт на Донбассе является внутренним. Заявление прозвучало в эфире телеканала “НАШ“ во вторник, 17 марта.

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“У нас гибридная война. Такая форма, когда страна-агрессор провоцирует, а потом поддерживает внутренний конфликт. Страной агрессором у нас признана по закону Российская Федерация“, — сказал Сивохо.

По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы перестали гибнуть люди “со всех сторон“.

Напомним, 10 марта в эфире всё того же телеканала Сивохо заявил, что на востоке Украины идет “внутренний конфликт“. Это вызвало бурю негодования в среде патриотически настроенной общественности.

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Теги: Сивохо, конфликт на Донбассе, Россия
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Комментариев (15)
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Колишній-східняк    18.03.2020, 13:48
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Гиркин с автоматчиками тоже внутренние?
za4arovanaj    18.03.2020, 13:37
Оценка:  +3
za4arovanaj
уберите этого Идиота оттуда!!!
толян04    18.03.2020, 13:24
Оценка:  -10
толян04
называть вещи своими именами у рагулья не принято,заклюют сивуху))
ВосставшийИзБана    18.03.2020, 13:28
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Это ты и тебе подобные считают, что "своими именами". Адекватные люди так не считают.
толян04    18.03.2020, 13:39
Оценка:  -6
толян04
это ты адекватный?! сними триуголку наполеона сначала.
Колишній-східняк    18.03.2020, 13:50
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Не спорь с ним. Он даже слово треуголка без ошибок написать не умеет.
ПродувКротов    18.03.2020, 13:30
Оценка:  +6
ПродувКротов
Самокритично.
solani    18.03.2020, 13:19
Оценка:  -10
solani
Умничка!!!
Хитрый-Лис    18.03.2020, 13:08
Оценка:  +12
Хитрый-Лис
Кулинарное шоу у него лучше получалось.
ПродувКротов    18.03.2020, 13:11
Оценка:  +8
ПродувКротов
Много собачьего корма из него получилось бы.
ВосставшийИзБана    18.03.2020, 13:23
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Что тебе собачки плохого сделали?
fdbf    18.03.2020, 13:02
Оценка:  -10
fdbf
Нужно дождаться посадок, а там уже станет ясно кто с кем и за что воюет.
ВосставшийИзБана    18.03.2020, 13:04
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Обещанного 3 года ждут, а потом забывают.
exolot    18.03.2020, 12:55
Оценка:  +1
exolot
Гнать в шею таких советников. Стрелков сам рассказал, что после взятия Крыма формировались и отправлялись команды для дальнейшего захвата территории Украины. Наверно на Сивохо российские зомбоящики возымели свое действие.
ВосставшийИзБана    18.03.2020, 12:47
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
Что он словоблудием занимается? Не всякий конфликт на территории Украины есть ее внутренним конфликтом. Правильно было бы сказать, что страна агрессор спровоцировала и поддерживает конфликт на территории Украины. Тогда это можно было бы принять. А так - этот хмырь отмазывает агрессора.
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