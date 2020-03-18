Сивохо снова высказался на тему "внутреннего конфликта" на Донбассе
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо снова сделал заявление о том, что вооруженный конфликт на Донбассе является внутренним. Заявление прозвучало в эфире телеканала “НАШ“ во вторник, 17 марта.
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“У нас гибридная война. Такая форма, когда страна-агрессор провоцирует, а потом поддерживает внутренний конфликт. Страной агрессором у нас признана по закону Российская Федерация“, — сказал Сивохо.
По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы перестали гибнуть люди “со всех сторон“.
Напомним, 10 марта в эфире всё того же телеканала Сивохо заявил, что на востоке Украины идет “внутренний конфликт“. Это вызвало бурю негодования в среде патриотически настроенной общественности.
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