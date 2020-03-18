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В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации

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С сегодняшнего дня в Киевской области действует режим чрезвычайной ситуации .
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

С 18 марта в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за возможного распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

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Отмечается, что решение приняли сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

“Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как «Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня». И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации“, - отметили в ОГА.

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Руководить работами по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера будет замглавы КОДА Олег Торкунов, а главой штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначен директор Департамента здравоохранения КОДА Максим Ионов.

И.о. главы Киевской ОГА Василий Володин отметил, что областные власти принимают все должные меры по борьбе с коронавирусом

 “В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. В первую очередь – такие, что касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на Covid-19“, - сказал Володин.Источник: https://censor.net.ua/n3182349
 

Напомним, вчера в Киеве закрылось метро. 

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Теги: Киев, карантин
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Комментариев (1)
Евгений    18.03.2020, 13:28
Оценка:  0
Евгений
COVID-19 - это не вирус, а заболевание. Неграмотно написал ОГА, здесь повторили.
Вирус называется SARS-CoV-2.
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