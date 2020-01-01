COVID-19 в Украине: за день Минздрав получил 41 подозрение на коронавирус
В течение 17 марта в Министерство здравоохранения поступило 41 подозрение на смертельный коронавирус.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Более детальные данные:
- Винницкая область - 3 подозрения;
- Днепропетровская область - 5 подозрения;
- Донецкая область - 3 подозрения;
- Закарпатская область - 3 подозрения;
- Ивано-Франковская область - 3 подозрения;
- Киев - 14 подозрений;
- Николаевская область - 1 подозрение;
- Ровенская область - 2 подозрения;
- Сумская область - 2 подозрения;
- Тернопольская область - 2 подозрения;
- Херсонская область - 1 подозрение;
- Черкасская область - 1 подозрение;
- Черновицкая область - 1 подозрение.
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С начала 2020 года в Минздрав поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.
Вместе с тем, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская область - 1 (летальный).
Напомним, РФ запретила въезд жителям ОРДЛО без российских паспортов. РФ закрыла границу для некоторых жителей ОРДЛО.
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