COVID-19 в Украине: за день Минздрав получил 41 подозрение на коронавирус

Появились свежие данные о ситуации с коронавирусом в Украине.

В течение 17 марта в Министерство здравоохранения поступило 41 подозрение на смертельный коронавирус.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Более детальные данные:

Винницкая область - 3 подозрения;

Днепропетровская область - 5 подозрения;

Донецкая область - 3 подозрения;

Закарпатская область - 3 подозрения;

Ивано-Франковская область - 3 подозрения;

Киев - 14 подозрений;

Николаевская область - 1 подозрение;

Ровенская область - 2 подозрения;

Сумская область - 2 подозрения;

Тернопольская область - 2 подозрения;

Херсонская область - 1 подозрение;

Черкасская область - 1 подозрение;

Черновицкая область - 1 подозрение.

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С начала 2020 года в Минздрав поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.

Вместе с тем, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская область - 1 (летальный).

Напомним, РФ запретила въезд жителям ОРДЛО без российских паспортов. РФ закрыла границу для некоторых жителей ОРДЛО.

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