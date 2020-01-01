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COVID-19 в Украине: за день Минздрав получил 41 подозрение на коронавирус

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Появились свежие данные о ситуации с коронавирусом в Украине.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
скриншот

В течение 17 марта в Министерство здравоохранения поступило 41 подозрение на смертельный коронавирус. 

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Более детальные данные:

  • Винницкая область - 3 подозрения;
  • Днепропетровская область - 5 подозрения;
  • Донецкая область - 3 подозрения;
  • Закарпатская область - 3 подозрения;
  • Ивано-Франковская область - 3 подозрения;
  • Киев - 14 подозрений;
  • Николаевская область - 1 подозрение;
  • Ровенская область - 2 подозрения; 
  • Сумская область - 2 подозрения;
  • Тернопольская область - 2 подозрения;
  • Херсонская область - 1 подозрение;
  • Черкасская область - 1 подозрение;
  • Черновицкая область - 1 подозрение.

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С начала 2020 года в Минздрав поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.

Вместе с тем, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская область - 1 (летальный).

Напомним, РФ запретила въезд жителям ОРДЛО без российских паспортов. РФ закрыла границу для некоторых жителей ОРДЛО.

 

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Теги: Минздрав, коронавирус, Украина, Коронавирус в Украине
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