Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом

Принятый вчера документ возвращен в парламент с подписью Гаранта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 3219 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)“. Как указано в “карточке“ документа на сайте Верховной Рады, 18 марта закон был возвращен с подписью президента.

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Принятый вчера закон должен вступить в силу после опубликования. Он в частности предусматривает:

Оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для недопущения эпидемии из-за сокращены переговоры (до 1 дня). То есть, без процедур по закону о государственных закупках.

Возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса.

Освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарства и товары медназначения, закупаемые для борьбы с коронавирусом.

Контроль со стороны Кабмина по ценам на лекарства, товары медназначения и социально значимые товары.

Читай также: В Черновцах ради здоровья пенсионеров приостановили льготы на проезд Предоставление возможности людям работать дистанционно или идти в отпуск.

Предоставление возможности людям работать дистанционно или идти в отпуск. Предоставление права владельцам заведений, предприятий, учреждений, различных организаций изменять режим работы, но при условии обязательного информирования населения об этом через интернет и другими способами.

Запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля.

Нарушение правил санитарно-гигиенических норм предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 17-34 тысяч гривен). Ранее в МВД говорили, что речь идет о нарушении условий обсервации для людей с подозрением на коронавирус.

Напомним, Кабмин принял неотложные меры против COVID-19. Среди прочего принято решение закрыть метрополитены Киева, Харькова и Днепра и отменить межобластное пассажирское сообщение.

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