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Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом

Комментариев: 3
Принятый вчера документ возвращен в парламент с подписью Гаранта.
Зеленский подписал коронавирусный закон
Зеленский подписал коронавирусный закон
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 3219 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)“. Как указано в “карточке“ документа на сайте Верховной Рады, 18 марта закон был возвращен с подписью президента.

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Принятый вчера закон должен вступить в силу после опубликования. Он в частности предусматривает:

  • Оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для недопущения эпидемии из-за сокращены переговоры (до 1 дня). То есть, без процедур по закону о государственных закупках.
  • Возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса.
  • Освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарства и товары медназначения, закупаемые для борьбы с коронавирусом.
  • Контроль со стороны Кабмина по ценам на лекарства, товары медназначения и социально значимые товары.

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    Предоставление возможности людям работать дистанционно или идти в отпуск.
  • Предоставление права владельцам заведений, предприятий, учреждений, различных организаций изменять режим работы, но при условии обязательного информирования населения об этом через интернет и другими способами.
  • Запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля.
  • Нарушение правил санитарно-гигиенических норм предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 17-34 тысяч гривен). Ранее в МВД говорили, что речь идет о нарушении условий обсервации для людей с подозрением на коронавирус.

Напомним, Кабмин принял неотложные меры против COVID-19. Среди прочего принято решение закрыть метрополитены Киева, Харькова и Днепра и отменить межобластное пассажирское сообщение.

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Теги: коронавирус, карантин, закон, Зеленский, президент, Верховная Рада
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    18.03.2020, 12:59
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Нелох Оманский решил нажиться на короновиусе? Его хозяин Беня со своими МАУ уже залез людям в карман.
Путин-Xyйло    18.03.2020, 13:19
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Не знаю, но посредника для закупки мед. препаратов за государственные средства и без НДС они "одобрили"! За такое же, но в сфере обороны Портнов на Пороха маляву накатал!
ВосставшийИзБана    18.03.2020, 13:22
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Так а я о чем.
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