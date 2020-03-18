Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 3219 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)“. Как указано в “карточке“ документа на сайте Верховной Рады, 18 марта закон был возвращен с подписью президента.
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Принятый вчера закон должен вступить в силу после опубликования. Он в частности предусматривает:
- Оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для недопущения эпидемии из-за сокращены переговоры (до 1 дня). То есть, без процедур по закону о государственных закупках.
- Возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса.
- Освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарства и товары медназначения, закупаемые для борьбы с коронавирусом.
- Контроль со стороны Кабмина по ценам на лекарства, товары медназначения и социально значимые товары.
Читай также: В Черновцах ради здоровья пенсионеров приостановили льготы на проездПредоставление возможности людям работать дистанционно или идти в отпуск.
- Предоставление права владельцам заведений, предприятий, учреждений, различных организаций изменять режим работы, но при условии обязательного информирования населения об этом через интернет и другими способами.
- Запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля.
- Нарушение правил санитарно-гигиенических норм предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 17-34 тысяч гривен). Ранее в МВД говорили, что речь идет о нарушении условий обсервации для людей с подозрением на коронавирус.
Напомним, Кабмин принял неотложные меры против COVID-19. Среди прочего принято решение закрыть метрополитены Киева, Харькова и Днепра и отменить межобластное пассажирское сообщение.
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