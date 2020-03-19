Рейтинг Форекс брокерів 2020 року - в МОФТ назвали кращі компанії

Рейтинг Форекс брокерів 2020 року - в МОФТ назвали кращі компаніїНовости компаний
На підставі планового дослідження, проведеного аналітиками Міжнародного Об'єднання Форекс трейдерів, на офіційному сайті МОФТ був опублікований актуальний рейтинг кращих Форекс брокерів. Дослідницька робота була проведена за підсумками останнього звітного періоду - лютого 2020 року. В рамках вивчення діяльності брокерів фахівці найбільшої спільноти трейдерів (МОФТ) перевіряли наступні параметри роботи компаній:
- рівень внутрішнього торгового приросту;
- кількість нових активних клієнтів;
- якість послуг і сервісу, що надаються;
- наявність інновацій та програм лояльності;
- розмір партнерських виплат і терміни розрахунку;
- рівень репутації і довіри до компанії.
Аналіз отриманих даних дозволив сформувати об'єктивний Рейтинг брокерів та визначити список компаній-лідерів ринку Форекс.
Найпопулярнішою брокерською компанією залишилася RoboForex. Вона підтвердила статус лідера ринку і отримала перше місце в Рейтингу Форекс брокерів. RoboForex вдалося випередити своїх основних конкурентів - Forex4you і EXNESS і наростити обороти в порівнянні з минулим місяцем.
У свою чергу, компанії Forex4you і EXNESS теж збільшили базові показники в лютому, що і дозволило їм зайняти почесні 2-е і 3-е місця в рейтингу.
Компанія Instaforex продовжила позитивну тенденцію січня і наростила позиції в рейтингу. Раніше ця компанія неодноразово ставала лідером ринку і можливо зараз ми спостерігаємо початок ривка з метою повернути колишнє становище на ринку. А поки, за підсумками лютого, Instaforex піднялася до рекордної позначки для себе за останнє півріччя і зайняла 4-у сходинку Форекс рейтингу МОФТ.
Уже другий місяць поспіль відмінні результати вдається демонструвати компанії AVATrade. У порівнянні з минулим звітним місяцем їй вдалося суттєво збільшити рівень торгового приросту. Така позитивна внутрішня динаміка AVATrade позначилася і на її рейтингу - компанія отримала додатково плюс одну позицію і увійшла в першу п'ятірку брокерів (ТОП-5).
Також посиленими темпами нарощувати обороти продовжила і компанія FxPro. Збільшивши показники свого торгового приросту в два рази, вона розмістилася на 6-му рядку рейтингової таблиці. Судячи з усього, команда FxPro прагне повторити свій колишній успіх і знову увійти в число топових брокерів на ринку Форекс.
Підтримала загальну позитивну динаміку і компанія IC Markets, зумівши подолати відразу сім позначок рейтингової таблиці і увійти до списку найбільш популярних Форекс брокерів.
XM також продемонструвала торговий і клієнтський приріст. Завдяки поліпшенню цих двох параметрів компанія змогла повернутися в ТОП-10 і зайняти в ньому 8-е місце. За підсумками лютого XM і IC Markets йшли «нога в ногу», але буквально різниця в декілька пунктів змогла визначити їх поточні позиції в рейтингу Форекс брокерів.
На 9-му місці розмістилася компанія FreshForex. Їй вдалося збільшити оборот торгових операцій клієнтів майже на 30%. Це говорить про те, що команда брокера змогла зацікавити в своїх послугах нових інвесторів.
Закрила ж першу десятку найбільш популярних Форекс брокерів компанія HQBroker. Вона зберегла внутрішню стабільність, але трохи здала позиції. Незважаючи на зниження в рейтингу HQBroker продовжує демонструвати стабільні показники. Третій рівень рейтингової таблиці сформували брокери, які не змогли поборотися за ТОП-10 і знизили свої показники. Такими компаніями стали: FOREX CLUB - 11-е місце, WELTRADE - 12-е місце, NPBFX - 13-е місце, World Forex - 14-е місце. Єдиною компанією в цьому списку, яка показала невеликий приріст, стала FXOpen - вона зайняла 15-е місце в рейтингу Форекс брокерів.
ДОВІДКА: МОФТ (Міжнародне Об'єднання Форекс трейдерів) – найбільша спільнота трейдерів в світі. МОФТ надає свої послуги з 2010 року і за цей час число клієнтів Об'єднання збільшилося до 200 000. Кожен клієнт, який обирає співпрацю з МОФТ, отримує компенсацію до 100% від частини спреда або комісії за всі виконані угоди, навіть за збиткові. Таким чином трейдери МОФТ отримують більше доходу щодня і щомісяця. Крім цього МОФТ захищає права своїх клієнтів - надає їм безкоштовну юридичну підтримку.