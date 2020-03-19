Рейтинг Форекс брокерів 2020 року - в МОФТ назвали кращі компанії

На підставі планового дослідження, проведеного аналітиками Міжнародного Об'єднання Форекс трейдерів, на офіційному сайті МОФТ був опублікований актуальний рейтинг кращих Форекс брокерів . Дослідницька робота була проведена за підсумками останнього звітного періоду - лютого 2020 року. В рамках вивчення діяльності брокерів фахівці найбільшої спільноти трейдерів (МОФТ) перевіряли наступні параметри роботи компаній:

- рівень внутрішнього торгового приросту;

- кількість нових активних клієнтів;

- якість послуг і сервісу, що надаються;

- наявність інновацій та програм лояльності;

- розмір партнерських виплат і терміни розрахунку;

- рівень репутації і довіри до компанії.

Аналіз отриманих даних дозволив сформувати об'єктивний Рейтинг брокерів та визначити список компаній-лідерів ринку Форекс.

Найпопулярнішою брокерською компанією залишилася RoboForex. Вона підтвердила статус лідера ринку і отримала перше місце в Рейтингу Форекс брокерів. RoboForex вдалося випередити своїх основних конкурентів - Forex4you і EXNESS і наростити обороти в порівнянні з минулим місяцем.

У свою чергу, компанії Forex4you і EXNESS теж збільшили базові показники в лютому, що і дозволило їм зайняти почесні 2-е і 3-е місця в рейтингу.

Компанія Instaforex продовжила позитивну тенденцію січня і наростила позиції в рейтингу. Раніше ця компанія неодноразово ставала лідером ринку і можливо зараз ми спостерігаємо початок ривка з метою повернути колишнє становище на ринку. А поки, за підсумками лютого, Instaforex піднялася до рекордної позначки для себе за останнє півріччя і зайняла 4-у сходинку Форекс рейтингу МОФТ.

Уже другий місяць поспіль відмінні результати вдається демонструвати компанії AVATrade. У порівнянні з минулим звітним місяцем їй вдалося суттєво збільшити рівень торгового приросту. Така позитивна внутрішня динаміка AVATrade позначилася і на її рейтингу - компанія отримала додатково плюс одну позицію і увійшла в першу п'ятірку брокерів (ТОП-5).

Також посиленими темпами нарощувати обороти продовжила і компанія FxPro. Збільшивши показники свого торгового приросту в два рази, вона розмістилася на 6-му рядку рейтингової таблиці. Судячи з усього, команда FxPro прагне повторити свій колишній успіх і знову увійти в число топових брокерів на ринку Форекс.

Підтримала загальну позитивну динаміку і компанія IC Markets, зумівши подолати відразу сім позначок рейтингової таблиці і увійти до списку найбільш популярних Форекс брокерів.

XM також продемонструвала торговий і клієнтський приріст. Завдяки поліпшенню цих двох параметрів компанія змогла повернутися в ТОП-10 і зайняти в ньому 8-е місце. За підсумками лютого XM і IC Markets йшли «нога в ногу», але буквально різниця в декілька пунктів змогла визначити їх поточні позиції в рейтингу Форекс брокерів.

На 9-му місці розмістилася компанія FreshForex. Їй вдалося збільшити оборот торгових операцій клієнтів майже на 30%. Це говорить про те, що команда брокера змогла зацікавити в своїх послугах нових інвесторів.

Закрила ж першу десятку найбільш популярних Форекс брокерів компанія HQBroker. Вона зберегла внутрішню стабільність, але трохи здала позиції. Незважаючи на зниження в рейтингу HQBroker продовжує демонструвати стабільні показники. Третій рівень рейтингової таблиці сформували брокери, які не змогли поборотися за ТОП-10 і знизили свої показники. Такими компаніями стали: FOREX CLUB - 11-е місце, WELTRADE - 12-е місце, NPBFX - 13-е місце, World Forex - 14-е місце. Єдиною компанією в цьому списку, яка показала невеликий приріст, стала FXOpen - вона зайняла 15-е місце в рейтингу Форекс брокерів.