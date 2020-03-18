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Шмыгаль: Если не закрыть метро, то заболеют 2 млн человек

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Он заявил, что закрытие метрополитена – это необходимая мера.
Шмыгаль рассказал о необходимости закрытия метро
Шмыгаль рассказал о необходимости закрытия метро
facebook.com/kyivmetro

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что закрытие метрополитены является одним из главных шагов для сохранения здоровья и жизни людей. Он также отметил, что власти должны содействовать максимальной самоизоляции людей. Об этом он заявил на заседании правительства в среду, 18 марта. 

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“Закрытие метро - это один из главных шагов для сохранения здоровья и во многих случаях жизни людей“, - сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что если не закрывать метро, то на протяжении нескольких недель заболеет около 2 млн человек, которые будут им пользоваться.

Премьер поставил в пример Испанию и Великобританию, которые не закрыли, а лишь ограничили движение метро. По его словам, сейчас эти страны имеют самые высокие темпы распространения коронавируса.

Решение правительства остается неизменным - метро должно быть закрытым, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин принял неотложные меры против COVID-19. Правительство решило приостановить с 18 марта железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки, закрыть метро, запретить перевозку более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутках. 

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Теги: Метро, Шмыгаль, Коронавирус
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Комментариев (2)
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МаксимУм    18.03.2020, 13:47
Оценка:  +1
МаксимУм
А где дополнительный наземный транспорт? Сегодня люди друг друга заталкивали в маршрутки, плотнее чем кильки в банке...
МаксимУм    18.03.2020, 13:48
Оценка:  +1
МаксимУм
Вчера зашёл в 3 аптеки по пути домой, в 2-х сказали что нет масок, а третьей умнее, они написали на двери (Масок и антибактериальных средств нет).
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