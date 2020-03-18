У нардепа Шахова заподозрили коронавирус: к нему едет полиция

Появились детали инцидента с участием нардепа.

У народного депутата от группы “Довира“ Сергея Шахова подозревают смертельный коронавирус.

Читай также: Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом

Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на пресс-службу Обуховского районного отделения полиции.

Отмечается, что в полиции уже зарегистрировано заявление по данному факту, правоохранители собираются с проверкой.

Детали я не знаю. Зарегистрировано сообщение от начальника полиции о факте того, что у народного депутата возможен коронавирус. Мы сейчас высылаем к нему сотрудников, - рассказал дежурный полицейский.

Читай также: СМИ назвали возможный очаг распространения COVID-19 в Европе

Кроме того, на скандальном Телеграм-канале “Темный рыцарь“ появился текст справки от имени начальника Обуховской полиции, подполковника Ростислава Горбача. В документе, который опубликован без подписи, указано, что главврач местной больницы подтверждает факт заражения COVID-19 у народного депутата.

В 09:20 18 марта 2020 года пришла информация от главного врача Обуховской ЦРБ Биличенко И. о том, что коттеджном городке “Солнечная долина“ дом 31 село Романкив Обуховского района проживает Шахов Сергей Владимирович 07.05.1975 г.р (народный депутат Украины) у которого обнаружен вирус COVID-19, о чем уже есть подтверждение Киевской вирусной лаборатории, - сказано в документе.

Документ t.me/dark_k

По данным издания, Шахов недавно вернулся из французского курорта Куршевель. Об этом рассказали источники в окружении нардепа.

Напомним, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации. С сегодняшнего дня в Киевской области действует режим чрезвычайной ситуации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.