Нардеп подтвердил слухи о своей болезни.

Народный депутат Украины от группы “Доверие” Сергей Шахов подтвердил, что заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Я сегодня изолированный, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую я нормально, надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника. Сегодня (18 марта) поступил звонок из клиники и сказали, что скорее всего у вас подтверждается диагноз коронавирус, - сказал Шахов.

Позже Шахов на своей странице в соцсети детально рассказал историю своей болезни. По его словам, все началось приблизительно три дня назад.

Чувствую себя нормально. Началось это 3 дня назад. Температура поднялась до 38 градусов. Тогда я вызвал врачей и сдал сперва анализы на грипп. Но результаты показали отрицательную форму. При этом коронавируса не обнаружили. На следующий день я вызвал врачей, чтобы они проверили мои легкие. Мне дали простые рецепты, сказали пить больше воды и прочее. Но я настоял, чтобы взяли анализы на коронавирус, и только сегодня (18 марта) мне позвонили из лаборатории и подтвердили болезнь, - рассказал нардеп.

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Напомним, у нардепа Шахова заподозрили коронавирус: к нему едет полиция. Отмечается, что в полиции уже зарегистрировано заявление по данному факту, правоохранители собираются с проверкой.

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