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Шахов подтвердил, что заразился коронавирусом

Комментариев: 1
Нардеп подтвердил слухи о своей болезни.
Сергей Шахов
Сергей Шахов
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Народный депутат Украины от группы “Доверие” Сергей Шахов подтвердил, что заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Я сегодня изолированный, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую я нормально, надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника. Сегодня (18 марта) поступил звонок из клиники и сказали, что скорее всего у вас подтверждается диагноз коронавирус, - сказал Шахов.

Позже Шахов на своей странице в соцсети детально рассказал историю своей болезни. По его словам, все началось приблизительно три дня назад.

Чувствую себя нормально. Началось это 3 дня назад. Температура поднялась до 38 градусов. Тогда я вызвал врачей и сдал сперва анализы на грипп. Но результаты показали отрицательную форму. При этом коронавируса не обнаружили. На следующий день я вызвал врачей, чтобы они проверили мои легкие. Мне дали простые рецепты, сказали пить больше воды и прочее. Но я настоял, чтобы взяли анализы на коронавирус, и только сегодня (18 марта) мне позвонили из лаборатории и подтвердили болезнь, - рассказал нардеп.

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Напомним, у нардепа Шахова заподозрили коронавирус: к нему едет полиция. Отмечается, что в полиции уже зарегистрировано заявление по данному факту, правоохранители собираются с проверкой.

 

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Теги: Шахов, коронавирус, депутат
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Комментариев (2)
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Сливной_Бачок    18.03.2020, 15:25
Оценка:  +1
Сливной_Бачок
Сколько истерики было с Санжарами, а все эти итальянские возвращенцы спокойно гуляют по улицам.
Orzy    18.03.2020, 14:08
Оценка:  +3
Orzy
Так расскажи откуда он у тебя! Ведь дней 7-10 до первых симптомов ты уже был носителем вируса! И скольких ты за это время заразил?
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