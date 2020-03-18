В Украине приостановлен призыв в армию из-за вируса COVID-19

Призыв на срочную службу приостановлен вплоть до специального распоряжения командования ВСУ.

Весенний призыв на срочную службу в Украине будет приостановлен в связи с карантином, введенным в стране для борьбы с коронавирусом. Он будет отложен до специального распоряжения командования ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

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Как сообщается, военкоматами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлен призыв граждан на срочную военную службу.

Однако военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия, - сообщают военные.

Скриншот facebook.com/UkrainianLandForces

Напомним, ранее сообщалось, что Польша привлечет военных для борьбы с коронавирусом. Военные будут участвовать в профилактических мероприятиях, проверках на границах страны, а также для помощи гражданским властям в пунктах пропуска.

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