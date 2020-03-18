У жены первого украинца с COVID-19 закончился срок изоляции

Женщина, чей муж стал первым пациентом с коронавирусом в Украине, так и не заразилась.

Медики получили второй отрицательный результат обследования жены пациента, у которого первого в Украине диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

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“Каких-либо клинических симптомов у женщины со дня последнего контакта (с заразившимся мужем – ред.) до сих пор не было. Срок ее изоляции завершился“, - говорится в сообщении.

Также в Черновицкой ОГА сообщают, что по состоянию на утро 18 марта в регионе ожидают результатов обследования 11 человек. За последние сутки обратились 7 человек, из которых 5 госпитализированы.

Напомним, 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Вместе с женой он 26 февраля вернулся автомобилем из Италии. Женщина сначала находилась в самоизоляции дома, поскольку никаких симптомов у нее не было, но из-за бунта соседей ее пришлось поселить в военном госпитале.

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