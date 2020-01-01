В Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

Наличие вируса пока проверяют.

В инфекционной больнице Ивано-Франковска скончалась женщина, у которой подозревали смертельный коронавирус.

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Об этом сообщает издание galka.if, ссылаясь на сотрудников медучреждения.

Врачи рассказали, что женщина попала в больницу после трех дней болезни по направлению терапевта.

С каждым днем ее состояние ухудшалось. В конце концов, спасти жизнь больной не удалось. Лабораторно у нее уже подтвержден грипп типа А. Ее анализы отправили в Киев для проверки на коронавирус. Результаты исследования будут 18 марта.

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К слову, женщина работала в Ивано-Франковске, за границей не была, поэтому в медучреждении сомневаются, что у нее кроме гриппа обнаружат коронавирус.

Напомним, у жены первого украинца с COVID-19 закончился срок изоляции. Женщина, чей муж стал первым пациентом с коронавирусом в Украине, так и не заразилась.

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