“Не обнимался, не целовался”: больной Шахов рассказал, как вел себя в Раде

Больной коронавирусом депутат рассказал детали своего визита в Раду.

Народный депутат Верховной Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов подтвердил, что заразился коронавирусом. Он узнал о своем диагнозе из СМИ спустя несколько дней после того, как сдал анализы на Covid-19.

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Между тем, 12 марта Шахов посетил заседание комитета по экологии и контактировал со своими коллегами по цеху. Детали своего визита в Раду он рассказал в комментарии Стране.

Шахов отметил, что никаких тесных контактов с коллегами не имел.

В комитет по экологии 12 марта я заехал на 5 минут. Целоваться не целовался, обниматься не обнимался. С кем-то здоровался. Но я люблю мыть руки. И надеюсь, что все моют руки и все себя чувствуют хорошо. Ко мне приезжала скорая, у меня немного поднималась температура, но у них не было тестов. Только потом я сдал кровь и через несколько дней, как и все, узнал из новостей, что у меня не грипп, не ОРВИ, а коронавирус. Я еще раз повторяю, я не видел результата своего теста до сих пор. И хотел бы знать, кто это распространил на всю страну и почему вы, журналисты, это узнали раньше меня, - прокомментировал Шахов.

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Напомним, Шахов подтвердил, что заразился коронавирусом. Нардеп подтвердил слухи о своей болезни.

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