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Коронавирус у Шахова: В Раду прибыли сотрудники Минздрава

Комментариев: 2
Медики принимают необходимые противоэпидемические меры.
Народный депутат Сергей Шахов
Народный депутат Сергей Шахов
Сергей Шахов/Facebook

Руководство Верховной Рады и Министерство здравоохранения Украины принимают необходимые меры безопасности из-за заражения коронавирусом народного депутата Украины Сергея Шахова. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады. 

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"Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым (группа "Доверие") для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик", - сообщили в парламенте.

В Раде также добавили, что медики проводят все необходимые эпидемические исследования. 

"На данный момент народный депутат находится в самоизоляции", – подчеркнули в ВР.

Напомним, у народного депутата Сергея Шахова подтвердили коронавирус.

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Теги: Шахов, коронавирус
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Комментариев (2)
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толян04    18.03.2020, 15:38
Оценка:  -8
толян04
сжеч раду со всеми дыпутатами шоб зараза нераспрастранялась!!
Агент_Смитт    18.03.2020, 15:28
Оценка:  -11
Агент_Смитт
То у него не короновирус (как и у жительницы Черновцов), то у него шлангит обострившийся.
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