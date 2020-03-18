Коронавирус у Шахова: В Раду прибыли сотрудники Минздрава
Руководство Верховной Рады и Министерство здравоохранения Украины принимают необходимые меры безопасности из-за заражения коронавирусом народного депутата Украины Сергея Шахова. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Читай также: Их было 12: С кем из нардепов контактировал больной Шахов
"Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым (группа "Доверие") для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик", - сообщили в парламенте.
В Раде также добавили, что медики проводят все необходимые эпидемические исследования.
"На данный момент народный депутат находится в самоизоляции", – подчеркнули в ВР.
Напомним, у народного депутата Сергея Шахова подтвердили коронавирус.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.