Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Одни трупики”: Кернес отличился заявлением о коронавирусе в Италии

Комментариев: 3
Мэр Харькова попал в скандал.
Геннадий Кернес
Геннадий Кернес
Геннадий Кернес/Facebook

Скандальный мэр Харькова Геннадий Кернес отличился циничным высказыванием о работе общественного транспорта в охваченной коронавирусом Италии. 

Читай также: В Киеве закрыто метро: Как передвигаться по столице

Об этом он заявил на заседании горсовета в среду, 18 марта. Видео спича Кернеса появилось в сети.

Геннадий Кернес заявил, что в период карантина в Италии работает городской общественный транспорт, включая метро.

В Италии работает и метро, в Италии работают и трамваи, все в Италии работает. Но только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже, - сказал Кернес.

Напомним, Кернес закрывает харьковский метрополитен. Городской департамент инфраструктуры постановил, что метрополитен будет закрыт до 3 апреля. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кернес, видео, Италия, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
dimasvetik    18.03.2020, 16:05
Оценка:  +11
dimasvetik
он что сума сошел?
COZEL    18.03.2020, 16:10
Оценка:  -13
COZEL
нормальный мужик, мы то же будем трупками, если не выклячим у пиндсов вакцину, она у них есть, они же это дерьмо разработали))) пишу маленькими, понихида)
Yaha_27    18.03.2020, 16:51
Оценка:  +2
Yaha_27
ватная конспирологическая мразь..."пиндосы", "придумали вирус" )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь