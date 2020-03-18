“Одни трупики”: Кернес отличился заявлением о коронавирусе в Италии

Мэр Харькова попал в скандал.

Скандальный мэр Харькова Геннадий Кернес отличился циничным высказыванием о работе общественного транспорта в охваченной коронавирусом Италии.

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Об этом он заявил на заседании горсовета в среду, 18 марта. Видео спича Кернеса появилось в сети.

Геннадий Кернес заявил, что в период карантина в Италии работает городской общественный транспорт, включая метро.

В Италии работает и метро, в Италии работают и трамваи, все в Италии работает. Но только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже, - сказал Кернес.

Напомним, Кернес закрывает харьковский метрополитен. Городской департамент инфраструктуры постановил, что метрополитен будет закрыт до 3 апреля.

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