Красный Крест передаст Украине лекарства и медицинское оборудование

Организация одобрила запрос правительства Украины.

Красный Крест предаст Украине медоборудование и медикаменты для борьбы с пандемией коронавируса. Оборудование и лекарства передадут в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как сообщается, договоренности были достигнуты во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Была достигнута договоренность о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства, - сообщили у президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о льготах для бизнеса в связи с карантином. Малый и средний бизнес освободят от части налогов, проверок и других обязательств.

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